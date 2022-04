Covid, nel Ragusano aumentano i positivi e i decessi

Continuano a salire i positivi al coronavirus nel Ragusano e c'è un altro decesso. E' morta, infatti, una donna di 77 anni di Ragusa: i morti, dall'inizio della pandemia, raggiungono quota 536. I positivi in totale, alla data del 22 aprile, sono 3.290 con 3.247 in isolamento domiciliare e 43 ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 16, Chiaramonte 78, Comiso 630, Giarratana 96, Ispica 180, Modica 572, Monterosso 71, Pozzallo 229, Ragusa 1.147, Santa Croce Camerina 98, Scicli 184, Vittoria 346.