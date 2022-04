Modica, inaugurata la mostra “Le Cento Sicilie. Il più ibrido dei continenti”

Inaugurata la mostra “Le Cento Sicilie. Il più ibrido dei continenti” che approda a Modica, all’ex convento del Carmine, dopo Taormina, grazie alla sinergia tra la Fondazione Teatro Garibaldi e il Parco Archeologico Naxos - Taormina. La mostra ha già riscosso molti consensi la scorsa estate, ed è pensata come un omaggio al pensiero dello scrittore comisano Gesualdo Bufalino. Curata da Diego Cavallaro e Giuseppe Vella, resterà aperta fino al prossimo 26 giugno. Dodici artisti contemporanei, di cui metà proprio della zona iblea, presenti con le loro opere: Alessandro Bazan, Giovanni Blanco, Barbara Cammarata, Giuseppe Colombo, Emanuele Giuffrida, Giovanni Iudice, Giovanni La Cognata, Filippo La Vaccara, Franco Polizzi, Ignazio Schifano, Samantha Torrisi e William Marc Zanghi.

Presenti all'inaugurazione la direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, l'archeologa Gabriella Tigano, il presidente della Fondazione Teatro Garibaldi, Ignazio Abbate, il sovrintendente Tonino Cannata, il critico d’arte e storico Paolo Nifosì mentre in video sono arrivati i contributi dell’assessore regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, Alberto Samonà e del critico d’arte Vittorio Sgarbi .

La mostra “Le Cento Sicilie. Il più ibrido dei continenti” è aperta da giovedì a domenica dalle ore 16.30 alle 20.30, nell'ex Convento del Carmine di piazza Matteotti fino al 26 giugno. Ingresso € 2,50. Per informazioni www.fondazioneteatrogaribaldi.it. L'evento gode del Patrocinio della Regione Sicilia e della Città di Modica.