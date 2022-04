L'Ue chiede una tregua, la Russia: "Con la resa dell'Ucraina"

Russia e l'Occidente proseguono un dialogo tra sordi sulla guerra in Ucraina. Parlare di tregua, ora, sembra più che mai un'utopia.Putin all'Europa: 'Siete irresponsabili'. L'Ue verso il sesto pacchetto di sanzioni la prossima settimana. Le misure potrebbero contenere lo stop all'import del petrolio russo. Onu, documentata l'esecuzione sommaria di 50 civili a Bucha. Il premier Draghi prepara la visita a Kiev. Il segretario Guterres andrà martedì al Cremlino. Ancora nessuna soluzione per la situazione tragica di Mariupol, allarme per la Transnistria.

TELEFONATA-SCONTRO CON MICHEL - Putin attacca l'Europa parlando con il presidente del Consiglio Ue. Denuncia "le dichiarazioni irresponsabili" dei suoi dirigenti sulla "necessità di una soluzione militare del conflitto in Ucraina" e li accusa di "incoraggiare una sfacciata russofobia". Michel ha detto a Putin che e l'Unione europea è "unita" nel suo "incrollabile" sostegno alla sovranità e all'integrità dell'Ucraina, spiegandogli in dettaglio "i costi delle sanzioni europee per Mosca", chiedendo al presidente russo di avviare "in maniera urgente" un contatto diretto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, così come chiesto dallo stesso Zelensky".

Intanto il presidente russo riceverà martedì prossimo a Mosca il segretario generale dell'Onu Antonio Guteress.