Formaggio Ragusano Dop: il Consorzio di tutela fa parte di "Origin Italia"

Il Consorzio di tutela del formaggio Ragusano Dop è stato ammesso a far parte dell’associazione Origin Italia: l’organizzazione nazionale che, con sede a Roma, raggruppa i Consorzi di Tutela riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale associazione, che non persegue fini di lucro, si prefigge di favorire lo sviluppo omogeneo del settore delle produzioni agroalimentari di qualità tutelate e lo scambio costante di informazioni promuovendo un confronto permanente tra i vari Consorzi. Si prefigge altresì di sostenere la politica delle indicazioni geografiche non solo in ambito nazionale ma anche sul piano comunitario ed a livello internazionale. Origin Italia è costantemente impegnata a seguire l’evoluzione normativa delle indicazioni geografiche con l’obbiettivo di valorizzare al massimo il legame fra i territori di produzione ed i prodotti di qualità certificati e, più in generale, il Made in Italy.

“La decisione di aderire ad Origin-Italia è in linea con la strategia di sviluppo del nostro Consorzio e soprattutto della filiera – ha dichiarato il Presidente Giuseppe Occhipinti . Gli sforzi fatti negli ultimi anni non hanno dato tutti i risultati sperati, e ciò per gli effetti della diffusione del covid, prima, e della grave crisi in atto. La volontà di rilanciare la filiera e di raggiungere livelli commerciali adeguati al valore del Ragusano ci impongono di reagire con la massima determinazione per realizzare nuovi coinvolgimenti nell’interesse degli imprenditori e dei consumatori. Siamo fiduciosi e pronti a fare in pieno la nostra parte. Il nostro è un formaggio di riconosciuta ed apprezzata qualità che può e deve affermarsi sempre di più”.