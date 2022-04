Catania, rumena arrestata all'aeroporto: deve scontare 20 mesi di carcere

Giovedì 21 aprile intorno alle 11.30, durante un’attività di verifica documentale eseguita da personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio all’aeroporto di Catania nei confronti dei passeggeri di un volo in arrivo da Londra, è stata arrestata una cittadina rumena di 35 anni, sulla quale pendeva un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli.

La donna dovrà espiare la pena di 1 anno, 8 mesi e 18 giorni di reclusione in quanto ritenuta responsabile di rapina e sequestro di persona.