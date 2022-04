Solarino, personaggio politico nazionale per sostenere Paola Gozzo sindaca

Un personaggio di primo piano della politica nazionale arriverà nei prossimi giorni a Solarino per sostenere la campagna elettorale di Paola Gozzo, l'insegnante, che ha deciso di correre per diventare sindaca del paese. Gozzo non svela il nome ma si limita a dire che "sarà una sorpresa e che si tratta di un esponente politico che conosce bene il territorio".

Paola Gozzo prosegue nel suo giro elettorale a Solarino, trovando porte aperte e riscuotendo consensi. "Spiego ai cittadini - dice la candidata a sindaca - che Solarino ha bisogno di una marcia in più per uscire innanzitutto dalle secche della crisi economica e sopratutto puntare a quei servizi che la gente chiede per migliorare la qualità della vita. Occorre attenzionare il mondo della scuola, perchè qualcosa in questi ultimi anni non ha funzionato. Attualmente sono 300 i ragazzi che hanno scelto di frequentare le scuole di Floridia e non di Solarino. Bisogna capire e trovare rimedi a questa fuga di massa. Così non va". Paola Gozzo non mette altra carne nel fuoco. Aspetta di affrontare le criticità di Solarino al cospetto dei suoi concittadini, quando parlerà in piazza del Plebiscito".