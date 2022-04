La tragedia a Siracusa Nord: la vittima è un operatore ecologico di Noto

Era di Noto la vittima del tragico incidente avvenuto ieri mattina in contrada Spalla, a Siracusa Nord. Si chiamava Corrado Pomillo, 49 anni, sposato e padre di figli. Lavorava nell'impresa 'Roma Costruzioni' e faceva l'opera ecologico. Pomillo nella città del barocco era conosciuto. Parenti ed amici sono ancora sconvolti della tragedia, che ha fatto anche tre feriti. Corrado Pomillo dopo essere stato soccorso dall'eliambulaza del 118, ha cessato di vivere appena arrivato al Cannizzaro di Catania. "Era una brava persona e soprattutto un grande lavoratore", ha commentato questa mattina il sindaco Corrado Figura. "Sono davvero addolorato e dispiaciuto per questa morte improvvisa".

L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno: per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato violento e a rimanere feriti, più o meno gravemente, sono stati i quattro occupanti di una Toyota Yaris e di una Fiat 600.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre alcuni feriti dalle lamiere contorte di una delle due vetture coinvolte nell’incidente. Alcuni feriti sono stati soccorsi con l’ambulanza del 118 mentre per un Pomillo s’è reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Catania. Una corsa contro il tempo. che non è servita a salvargli la vita.

(Nella foto Corrado Pomillo)