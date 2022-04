Marzamemi, nuovi spazi per realizzare parcheggi gratuiti

Incontro sulla programmazione riguardante Marzamemi promosso dall'amministrazione comunale di Pachino. "Regolazione del traffico e gestione complessiva del borgo - afferma la sindaca, Carmela Petralito - sono state al centro di un confronto vivace ma produttivo, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di commercianti, albergatori e ristoratori, mentre per altre categorie di operatori sono in programma nuovi incontri, anche in vista della ricostituzione della Consulta di Marzamemi. Per quanto riguarda la ztl, si è convenuto sull’opportunità di estenderla anche per via Paolo Calleri, con un orario che potrebbe andare dalle ore 19.00 alle ore 02.00. Si sta inoltre provvedendo al recupero di aree per garantire dei parcheggi gratuiti per chi viene a trascorrere le serate nei locali del borgo, è stata già individuata un'area per il parcheggio di pullman ed un’altra per i motorini, con possibilità di video sorveglianza, oltre a quella riservata per i mezzi delle persone con disabilità.

Non appena verrà stipulata la nuova intesa con il Comune di Noto si potrà procedere ad una migliore utilizzazione degli spazi pubblici e a regolare in maniera più scorrevole ed ordinata la circolazione dal lato della Spinazza".