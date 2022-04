Catania, due Daspo sportivi emessi dal questore

Il Questore di Catania, a seguito dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine e valutata la pericolosità sociale del comportamento, ha emesso due D.A.Spo. sportivi a seguito dei fatti verificatisi il 10 aprile, durante l’incontro di calcio “A.S.D. Santa Domenica Vittoria – A.S.D. Real Rocchenere”, disputatosi al campo sportivo di Randazzo e valevole per il Campionato Regionale F.I.G.C. di Seconda Categoria, Girone D. I provvedimenti sono stati adottati nei confronti di due giocatori del Real Rocchenere, uno di 50 e uno di 24 anni. Il primo, a seguito della sua espulsione, reagiva oltremodo all’indirizzo del direttore di gara e teneva un comportamento minaccioso e fortemente aggressivo, spintonandolo fortemente. Immediatamente dopo, a seguito di tale condotta aggressiva e minacciosa, diversi giocatori del Real Rocchenere accerchiavano il direttore di gara che veniva insultato e minacciato fino a quando non veniva colpito da un forte pugno al viso, sferratogli dall’altro “daspato”.

Il direttore di gara, con non poche difficoltà, riusciva a raggiungere gli spogliatoi da dove richiedeva l’intervento delle Forze dell’Ordine che, giunti di lì a poco, provvedevano a rassicurare l’arbitro ma uno dei due giocatori, nonostante la presenza dei Carabinieri, si introduceva nello spogliatoio dell’arbitro, persistendo nel suo prolungato contegno irriguardoso, offensivo e minaccioso.

Il primo dei provvedimenti è stato applicato per la durata di un anno, mentre quello emesso nei confronti del giocatore che colpì l’arbitro avrà una durata di due anni. Per tali periodi, a entrambi, è inibito l’accesso a tutti gli impianti sportivi ove si disputeranno incontri di calcio di serie “A”, “B”, “C” e serie “D”, incluse tutte le Categorie Giovanili (Eccellenza, Promozione, 1^, 2^, 3^ Categoria) e Giovani Dilettanti (Juniores e Allievi), coppe nazionali e internazionali o partite amichevoli, sia maschili sia femminili, che verranno disputate sul territorio italiano nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea.