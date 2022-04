Rosolini, ripulito l'Eremo di Croce Santa: il sito è fruibile

Soltanto la perseveranza del sindaco Giovanni Spadola poteva trasformare questo 23 aprile in una giornata evento. Così è stato un bagno di folla per la riapertura, seppur provvisoria, dell'Eremo di Croce Santa, fiore all'occhiello dei beni archeologici di Rosolini. Il mondo del volontariato ha risposto all'appello di Spadola, così come anche le Associazioni cittadine sportive e culturali, il mondo degli scout, più numerosi che mai, per la 'Giornata dell'Eremo'.

'Armati' di sacchi e di pale hanno bonificato l'area, dall'inizio della strada, fino alle Grotte dell'Eremo. E' stata una dimostrazione di grande attaccamento alla Croce. A partecipare alle operazioni di pulizia anche gli assessori della squadra di Spadola ed il presidente del consiglio comunale, Corrado Sortino.

Anche la splendida giornata di sole ha portato tantissimi volontari nella strada dell'Eremo. Non è stato ancora quantificato quanti chili di spazzatura sono stati rimossi, ma i sacchi dei volontari erano strapieni.

Il sindaco per la 'Giornata dell'Eremo' ha anche pensato a quanti hanno partecipato alle operazioni di bonifica. Così c'è stato un momento di ristoro per i tanti ragazzi con ricotta calda, preparata al momento, grigliata, panini con carne e wurstel e tante bibite, rigorosamente non alcoliche.

Più che soddisfatto il sindaco Spadola alla fine delle operazioni. "Abbiamo celebrato la Giornata della Terra nei migliore dei modi. Dico grazie per la grande partecipazioni dei rosolini a difesa di un bene comune ed anche storico. Siamo riusciti a riaprire la strada in tempi da record, rendendo fruibile il tracciato. Il nostro Eremo da oggi ha assunto un altro aspetto".