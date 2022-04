Turismo, riapre a Palermo l'hotel San Paolo Palace

Apprendiamo con favore che il prossimo 1 maggio il San Paolo Palace riaprirà le porte ai turisti". Lo affermano in una nota Marianna Flauto, Stefano Spitalieri e Giuseppe Aiello, rispettivamente segretari generali Uiltucs Sicilia, Fisascat Palermo e Filcams Palermo.

La notizia è emersa nel corso dell'incontro che si è svolto direttamente con la società Sea Beach Immobiliare srl che gestisce l'hotel.

Torneranno così al lavoro i 51 dipendenti.

"L'apertura della struttura - dicono i sindacati - segue una importante ristrutturazione che ne garantisce una rinnovata immagine. Questo non solo segna la svolta per la struttura che, dopo l'emersione di legalità, ha dato lustro alla nostra città, ma assicura stabilità occupazionale ai lavoratori, alle loro professionalità e alla loro esperienza. Alle lavoratrici e ai lavoratori - concludono Aiello, Spitalieri e Flauto - auguriamo buon lavoro con l'auspicio che tante altre catene possano, in maniera altrettanto virtuosa, investire nel nostro splendido territorio generando, conseguentemente, sviluppo e occupazione".

L'hotel apre i battenti dopo che è scaduto il contratto dell'Asp e dunque è esaurito il ruolo di covid hotel. Alcuni interventi di ristrutturazione hanno migliorato l'aspetto dell'hotel che nel frattempo beneficerà di ulteriori interventi di ristrutturazione e migliorie.