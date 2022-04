Calcio di Promozione, Mazzarrone-Modica si gioca a porte aperte ma per i tifosi rossoblù solo 50 biglietti

Il verdetto della Questura di Catania sulla partita di domani Mazzarrone-Modica, ultima e decisiva del campionato di Promozione, è arrivato a 24 ore dal match: la gara si gioca con il pubblico in tribuna ma i tifosi modicani avranno a disposizione solo 50 biglietti per entrare allo stadio mazzarronese. Queste le notizie che filtrano dalla Questura etnea. La decisione di giocare a porte aperte è arrivata dopo un vertice alla Questura di Catania durante il quale sono state esaminate gli eventuali problemi di ordine pubblico legati ad un incontro che deciderà della promozione diretta in Eccellenza. Il Mazzarrone guida la classifica con due punti di vantaggio sul Modica e ai padroni di casa basterà un pareggio per festeggiare. Il Modica, invece, ha solo un risultato a disposizione: la vittoria.