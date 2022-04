Gruppo consiliare di sole donne a Floridia: è Idea di Spada e Carianni

Sindaco di Floridia da un anno e mezzo, Marco Carianni, getta le basi per il salto di qualità. E' l' ideatore insieme a Tiziano Spada, ex Pd ed ex Italia Viva, del Movimento 'Idea'. Dicono di essere strutturati in tutta la provincia di Siracusa, ma la prova del nove sarà le Regionali d'autunno. Intanto Idea comincia dal luogo dove è nata. A Floridia si è costituito il gruppo consiliare. E' formato da quattro consiglieri donne. Si tratta di Elena Leotta, Barbara Di Mauro, Giusy Garofalo e Marieve Paparella.

Elena Leotta, eletta al pari delle colleghe nelle liste a sostegno di Carianni alle amministrative del 2020, è stata indicata come capogruppo. Trent’anni, è la più giovane consigliera comunale e avrà l’arduo compito di portare avanti le istanze e l’azione del gruppo in consiglio comunale.

(Nella foto da sinistra, Marieve Paparella, Giusy Garofalo, Elena Leotta e Barbara Di Mauro)