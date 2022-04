Covid, nel Ragusano contagi in aumento: 3.369 i positivi

Ancora in aumento i positivi al Covid nel Ragusano. Il bollettino Asp del 23 aprile ne segnala, infatti, 3.369: 3.306 si trovano in isolamento domiciliare, 45 ricoverati in ospedale. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore per cui i morti sono sempre 536. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 16, Chiaramonte Gulfi 81, Comiso 226, Giarratana 109, Ispica 188, Modica 565, Monterosso 74, Pozzallo 252, Ragusa 1.161, Santa Croce Camerina 100, Scicli 183, Vittoria 360.