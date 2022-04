Palermo, primo incontro di Miceli (Pd) con i candidati della sua lista

Nel tardo pomeriggio di ieri ai Cantieri Culturali alla Zisa si è tenuto l'incontro tra il candidato a sindaco di Palermo Franco Miceli e i candidati e le candidate della sua lista, che si aggiunge a quelle delle forze politiche che hanno aderito al suo progetto: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Sinistra civica ecologista.

"Persone che compongono il tessuto sociale, produttivo e culturale della città di Palermo, rappresentano i mondi dell'attivismo, dell'arte, dell'impresa e dell'innovazione", commenta Miceli, "persone che rappresentano alcune delle energie migliori della città e che interpretano i sogni e i desideri di Palermo.

È stato un incontro entusiasmante e produttivo, durante il quale sono state condivise moltissime idee", conclude, "naturalmente molti spunti saranno elaborati e approfonditi nella due giorni di lavori tematici che è in programma e che sarà comunicata a breve". Tra i presentiall'incontro il professore di Ingegneria all'Università di Palermo Gaetano Di Mino, il produttore discografico Mario Caminita, gli avvocati Lucia Scala e Antonio Gentile, l'imprenditore e attivista per i diritti dell'infanzia Marco Gelsomino, l'attivista del movimento Lgbtq+ Marco Agnello, l'ex dirigente della Polizia di Stato Gianfranco Caronia, il medico Gaspare Vassallo, l'assistente sociale Giorgio Giacalone, l'architetto Emanuele Nicosia e il gallerista e curatore d'arte contemporanea Francesco Pantaleone, Roberto Zampardi, informatico e militante in difesa dei diritti umani oltre a militanti storici della sinistra come Valentina Chinnici, Massimo Giaconia, Alberto Mangano e Mariangela Di Ganci.