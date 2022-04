Comunali Palermo, Cascio: ci prenderemo cura della città

"La nostra corsa è appena iniziata. Un percorso arduo, una strada piena di ostacoli, ma tutto questo non ci spaventa affatto. È uno stimolo in più per andare avanti perché il nostro obiettivo è rimettere in piedi Palermo. E noi ce ne prenderemo cura". Lo scrive sul suo profilo Facebook Francesco Cascio, candidato sindaco di Palermo di Forza Italia, Lega-Prima l'Italia, Noi con l'Italia e Coraggio Italia che sta presentando alla città nell'Antico stabilimento balneare di Mondello la sua corsa a Palazzo delle Aquile in ticket con Alberto Samonà, candidato vicesindaco. Lo slogan di Cascio, infatti, è "Ne avrò cura" con riferimento alla sua professione di medico e alla sua attività durante la campagna vaccinale antiCovid come dirigente in forza all'Asp di Palermo.

In queste ore è arrivato un ultimo appello del senatore Ignazio La Russa di Fratelli d'Italia in cui si chiede alle forze di centrodestra "di non procedere al previsto annuncio di oggi della candidatura Cascio e del suo vice per consentire una comune valutazione dei candidati sindaci a Messina e Palermo e la contestuale definizione del candidato di centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana".