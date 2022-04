Canicattini Bagni, presentata la raccolta di poesie di Vincenza "Nancy" Gianfriddo

Presentata venerdì a Canicattini Bagni “Pensieri che volano nel tuo cuore”, prima raccolta di poesie della giovane canicattinese Vincenza “Nancy” Gianfriddo. La presentazione si è svolta nella sede della Biblioteca comunale, nell’ambito degli appuntamenti culturali promossi dall’Amministrazione comunale per le festività pasquali, la prima raccolta di poesie della 31enne canicattinese Vincenza “Nancy” Gianfriddo “Pensieri che volano nel tuo cuore” pubblicata per i tipi di Book Sprint Edizioni.

Trenta componimenti poetici nati dalla passione di Nancy Gianfriddo per la scrittura e la poesia, che ruotano su vari temi e avvenimenti sociali, in particolare la condizione della donna e delle Partigiane nella guerra di Liberazione, così cara alla giovane poetessa canicattinese, moglie e madre di tre splenditi bambini.

A presentare l’opera prima di Nancy Gianfriddo è stata la giornalista Alessia Lorefice, presenti il Vice Sindaco di Canicattini Bagni, Sebastiano Gazzara, e la Vice Presidente del Consiglio comunale, Loretta Barbagallo.

NELLA FOTO, da sinistra: Gazzara,_Barbagallo,_Melluzzo,_Gianfriddo,_Lorefice.