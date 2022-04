Il Modica è in Eccellenza: i rossoblù sbancano Mazzarrone (2 a 0) grazie ai gol di Pellegrino e Genovese

Il Modica sbanca Mazzarrone grazie a due gol di Pellegrino e Genovese e conquista all’ultimo respiro la promozione in Eccellenza. Un finale di campionato vietato ai deboli di cuore: il Modica, infatti, giungeva a Mazzarrone, capolista del torneo, con due punti di svantaggio: solo una vittoria avrebbe potuto sovvertire un verdetto che sembrava scritto. Una partita caratterizzata anche dalla grande paura per il capocannoniere modicano, Kebbeh, costretto al ricovero in ospedale per accertamenti dopo un violento scontro di testa con il compagno di squadra Agodirin. Partita perfetta quella della squadra di Giancarlo Betta con un finale di campionato eccezionale.

Una promozione per il Modica che arriva dopo troppi anni di mediocrità. Ora un primo passo per i colori rossoblù verso palcoscenici più consoni ad una grande tradizione.

E, allora, che cominci la festa rossoblù.