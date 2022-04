Processione a Palermo per San Francesco di Paola

"San Francesco, pace, vita e buon cammino a tutti noi. Viva Palermo e San Francesco". Così il sindaco Leoluca Orlando ha salutato il Simulacro Argenteo di San Francesco di Paola giunto ai Quattro Canti. Il corteo è partito alle ore 16:30 dall'omonima piazza e in questi minuti si sta snodando per le vie del centro. Da qui raggiungerà il porto. In acqua sarà gettata una corona in memoria ai caduti in mare. San Francesco di Paola è patrono della gente di mare, compatrono della città di Palermo e della Regione Siciliana.