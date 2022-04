Il Palermo espugna il campo del Bari e chiude al terzo posto: ora la lotteria dei play off

Il Palermo espugna il San Nicola, davanti a oltre 25mila spettatori, battendo il Bari per 0-2, al termine di una partita equilibrata seppur giocata con ritmi blandi. I siciliani sono passati in vantaggio al 25' con un euro-gol a volo dell’ex Floriano e hanno raddoppiato nella ripresa su rigore trasformato da Brunori (concesso per fallo di mano di Botta in area). I pugliesi, primi in classifica e già promossi in B, hanno provato nel finale ad accorciare le distanze con una conclusione di Antenucci, deviata in angolo dal portiere rosanero Massolo. Con questa vittoria la squadra di Baldini chiude la stagione al terzo posto in classifica, superando l’Avellino fermato a Foggia.

SERIE C - GIRONE C - 38^ GIORNATA - 24/04 Bari - Palermo 0-2

Campobasso - Potenza 1-1

Foggia - Avellino 2-0

Juve Stabia - V. Francavilla 4-0

Monopoli - Fidelis Andria 2-1

Monterosi - Latina 0-1

Picerno - Taranto 2-2

Turris - Paganese 4-2

Vibonese - Catanzaro 0-3

CLASSIFICA: Bari 75 punti; Catanzaro 67; Palermo 66; Avellino 64;

Monopoli 59; Francavilla 56; Foggia 54; Turris 52; Monterosi 51;

Picerno 50; Juve Stabia 49; Latina 45; Campobasso 44; Messina, Taranto 39; Potenza 37; Andria 30; Paganese 26; Vibonese 21.

Juve Stabia 2 punti di penalizzazione Catania escluso dal campionato