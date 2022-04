Screening a Palermo, cento prestazioni in piazza Castelnuovo

Lo "Screening di primavera" a Piazza Castelnuovo a Palermo è stata una vera e propria festa della salute. In tanti hanno risposto all'appello alla prevenzione lanciato dall'Asp di Palermo e dal Lions Club che hanno organizzato l'iniziativa nell'ambito del protocollo d'intesa tra l'Assessorato regionale della Salute e Lions Club International.

Sono state oltre cento in 4 ore di attività le prestazioni erogate a bordo dei camper dell'Azienda sanitaria provinciale che ha anche somministrato 12 vaccinazioni anticovid, di cui 6 domiciliari ad utenti non trasportabili. Il maggiore afflusso si è registrato nell'ambulatorio mobile per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili. Sono stati 27 i prelievi ematici effettuati per HIV, Epatite e Sifilide, mentre 12 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell'ambito dello screening del tumore del colon retto, 18 le mammografie prenotate nei centri dell'Asp di Palermo e 17 gli esami (HPV Test) per lo screening del cervicocarcinoma.

Somministrati in un'apposita postazione anche 5 tamponi antigenici per lo screening del covid 19. Lo sportello amministrativo ha lavorato intensamente nel rilascio di Green Pass e certificati di esenzione ticket per reddito.

Ad affiancare gli operatori dell'Azienda sanitaria provinciale ed i soci del Lions Club anche il Centro Regionale Trapianti che ha assicurato un'intensa attività di sensibilizzazione alla donazione degli organi.