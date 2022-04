Calcio, il Modica torna in Eccellenza: la buona tecnica, la voglia di riscatto e...San Giorgio LE FOTO DELLA FESTA

Il Modica torna in Eccellenza al termine di un campionato vinto all’ultimo sprint, con una conclusione al fotofinish. Due gol in casa del Mazzarrone che arrivava al match decisivo con due punti di vantaggio (60 contro 58) sui rossoblù di Radenza, Pitino e Di Raimondo. Un verdetto che sembrava già scritto e che, invece, il Modica ha sovvertito dopo poco più di un quarto d’ora con il gol di Pellegrino e dopo una ventina di minuti del secondo tempo con la rete di Genovese direttamente su calcio d’angolo. Tra le due “sentenze” modicane, la grande paura per il generoso attaccante rossoblù Kebbeh che ha avuto la peggio nello scontro aereo con il compagno di squadra Agodirin. Kebbeh ha ricevuto le prime cure ai bordi del campo dallo staff medico del Modica e del Mazzarrone. Poi, è stato deciso di trasferirlo in ambulanza all’ospedale “Gravina” di Caltagirone dove è stato sottoposto ad una Tac alla testa. I medici non avrebbero riscontrato nulla di grave ma hanno, comunque, trattenuto l’atleta in osservazione per 24 ore. Il bomber modicano ha potuto condividere la festa rossoblù con i compagni solo via social una volta passata la grande paura per quei lunghi minuti in stato confusionale.

Il Modica a Mazzarrone ha disputato quella che si dice una “partita perfetta”, concedendo poco o nulla ai padroni di casa e tenendo quasi sempre in mano il pallino del gioco, accelerando nei momenti topici del match e controllando la manovra quando c’era da spezzare il ritmo degli avversari. Una gara vinta anche tatticamente e mentalmente grazie al lavoro fatto dal trainer Giancarlo Betta durante la settimana che ha preceduto la partita più importante del campionato. E che la promozione sia più che meritata lo dimostrano i numeri: miglior attacco (77 reti) e migliore difesa (15 gol subiti), striscia di risultati positivi, quarti di finale di Coppa Italia.

E’ giusto che si faccia festa. E i tifosi si sono presentati in massa a Mazzarrone. Almeno 200 con bandiere e striscioni ad incitare i loro beniamini e a riscoprire il piacere di essere primi dopo troppi anni di mediocrità. Ora, bisogna continuare nel programma societario per conquistare palcoscenici più consoni alla tradizione sportiva della città che si intreccia con la storia umana di tanti protagonisti: dal presidentissimo dottor Orazio Rizza ad Antonio Aurnia, passando per “bandiere” rossoblù come Zio Pietro Scollo e Pippo Macrì.

Il Mazzarrone esce a testa alta dal confronto con il Modica e, soprattutto, dal campionato. Cercherà di raggiungere l’Eccellenza attraverso i play off con ottime probabilità di arrivare fino in fondo.

Per i tifosi rossoblù è stata una serata di festa: dopo l’entusiasmo in campo, la sfilata in corso Umberto e l’omaggio a San Giorgio sulla scalinata del Duomo. Un “saluto” al Santo Cavaliere anche perché più di un tifoso sembra credere alla positiva circostanza che le partite decisive il Modica le abbia vinte proprio in concomitanza con la festa. Coincidenze…?