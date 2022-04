Covid, aumenta il numero dei positivi nel Ragusano: sono 3.423

Sale ancora il numero dei contagi Covid nel Ragusano. Il bollettino Asp del 24 aprile segnala, infatti, 3.423 positivi: 3.361 si trovano in isolamento domiciliare, 45 ricoverati in ospedale. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore per cui il numero dei morti è sempre di 536. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 19, Chiaramonte 85, Comiso 219, Giarratana 115, Ispica 199, Modica 573, Monterosso 75, Pozzallo 270, Ragusa 1.171, Santa Croce Camerina 96, Scicli 181, Vittoria 358.