Calcio di Promozione, il Frigintini chiude il campionato con un poker di reti al retrocesso Scicli

Il Frigintini chiude con una squillante vittoria la partecipazione –per la sesta volta consecutiva- al campionato di Promozione, girone D. Un poker di reti ai cremisi del Calcio Scicli che da parte loro sono scesi sul terreno di gioco con il morale molto basso per la già certa retrocessione nella categoria inferiore. I rossoblù non hanno infierito e così il risultato è rimasto in bilico solamente per il punteggio e solamente nei primi 45’.

FRIGINTINI 4

CALCIO SCICLI 0

Frigintini: La Licata, Pisana, Assenza, Gugliotta (19’ st. Galfo), Pianese (19’ st. Corallo), Di Martino, Sangiorgio, Milana (25’ st. Drago), Occhipinti (30’ st. Calabrese), Noukri, Spadaro (8’ st. Iemmolo). All. Di Rosa

Calcio Scicli: Poidomani, Carnemolla, Adamo, Mcini, Dominici, Dongola, Cuddemi (8’ st. Rinzo), Padua, Trovato, Donzella, Monopoli. All. Orlando

Arbitro: Pierpaolo Longo (Catania); Assistenti: Pierluigi Di Mari (Siracusa), Salvatore Rubino (Catania)

Reti: pt.10’ Milana, st. 11’, 43’ Sangiorgio, 18’ Iemmolo