Catania, alberi da abbattere per realizzare pompa di benzina: no del quartiere

Martedì 26 aprile a Largo Pascoli, a Catania, dove sono presenti due grandi alberi iniziano dei lavori per la riapertura del distributore di benzina che prevedono l’interramento di nuovi serbatoi in sostituzione dei precedenti. I due alberi sono pertanto a rischio abbattimento. Si ribellano gli abitanti della zona e invitano alla mobilitazione chiedendo una sospensione dei lavori in attesa di conoscere gli interventi che verranno posti in essere per la tutela degli alberi considerato che i lavori di interramento possono distruggere le loro radici. Alle 7 di martedì mattina è prevista l’arrivo di una Gru per l’inizio dei lavori.