Migranti: un gommone con 20 persone approda al porto di Pantelleria

Un gommone con 20 migranti provenienti dalla Tunisia è approdato stamane direttamente in porto a Pantelleria. Gli extracomunitari sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza per essere sottoposti alle misure sanitarie anti covid in attesa dell'avvio delle procedure per il loro rimpatrio. Era da tempo che a Pantelleria, che dista 70 miglia dalle coste tunisine, non si registravano sbarchi a differenza di Lampedusa che è la rotta privilegiata soprattutto per gli arrivi dalla Libia.