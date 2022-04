Scicli, inaugurata alla Gallderia Quam la mostra su Franco Sarnari: resterà aperta fino al 18 giugno

Inaugurati alla Galleria Quam di Scicli la mostra su Franco Sarnari e l’Archivio Sarnari. Presenti appassionati d’arte, collezionisti e operatori del mondo dell’arte, per la visita della mostra “emozionante”, come è stata più spesso definita, e per vedere l’autore ottantanovenne, dopo l’assenza dalle scene causata dall’emergenza sanitaria. Questo progetto, curato dal figlio Antonio, è sicuramente il più importante evento di rilancio dell’attività artistica iblea post pandemia. La mostra è un percorso cronologico e tematico dal 1933, anno di nascita dell’autore romano, fino al 2016, anno in cui è terminata la produzione artistica, approfondendo la storia professionale già dal 1954 e per i successivi sessant’anni di carriera. La mostra è ad ingresso gratuito e rimarrà visitabile fino al 18 giugno dal martedì al sabato, mattina e pomeriggio, con orari di galleria, info allo 0932-931154.