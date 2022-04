Palermo, delegazione del Congresso Usa ricevuta dal sindaco Leoluca Orlando

Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto stamane nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile la delegazione del Congresso americano guidata dall'onorevole Frank Pallone, membro della Camera dei Rappresentanti del New Jersey. "E' stata l'occasione - ha detto Orlando - per presentare la città di Palermo nella sua dimensione internazionale". I deputati americani hanno espresso apprezzamento per il cammino della città, in particolar modo, in direzione del riconoscimento dei diritti. Durante l'incontro il sindaco ha donato la medaglia ufficiale di Palermo e la Carta di Palermo, manifesto culturale della città.