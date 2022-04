Scivola dagli scogli a Costa Saracena: morto bimbo di 10 anni di Catania

Un bambino di 10 anni, P.G., di Catania è morto oggi dopo una caduta sugli scogli avvenuta mentre stava passeggiando lungo un costone roccioso a ridosso del mare nella zona di Costa Saracena, sul litorale di Augusta, nel Siracusano.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la famiglia del piccolo aveva deciso di trascorrere la giornata festiva in una villa della zona.

Dopo il pranzo il bimbo avrebbe deciso di fare una piccola escursione ma mentre passeggiava avrebbe perso l'equilibro e sarebbe scivolato, prima tra gli scogli e poi in mare. Inutili i soccorsi scattati subito dopo l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi: ambulanza del 118, carabinieri, guardia costiera, vigili del fuoco. I soccorritori hanno fatto tutto il possibile per salvare P.G., ma il suo cuoricino si è fermato.

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo, ma non ha disposto l'autopsia. Il corpo del bambino in serata è stato restituito ai genitori.