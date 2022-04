Intitolato a Franco Ruta il vicolo dove è nato il mito del cioccolato di Modica

Una serata speciale dedicata ad un imprenditore illuminato e cultore della memoria. E' quella che si è vissuta a Modica, nel giorno del 25 Aprile, nel tempio laico del cioccolato, per l'intitolazione del vicolo difronte al Duomo di San Pietro dove è nato il mito di un prodotto diventato sinonimo della città. Il "Vicolo Franco Ruta" è diventato realtà grazie all'impegno dell'Associazione Franco Ruta, del Comune e della Prefettura. Un omaggio doveroso ad un "sognatore" che ha esportato il tutto il Mondo il bagaglio culturale della sua città legato, appunto, ad un cioccolato unico e di "inarrivabile sapore", come lo definì Leonardo Sciascia che, spesso, con il suo amico Gesualdo Bufalino, si fermava all'Antica Dolceria Bonajuto. La cerimonia di intitolazione del vicolo, condotta dal giornalista Salvatore Cannata, ha visto la partecipazione dei familiari di Franco Ruta, di tantissimi amici e di numerosi turisti. Ad aprire gli interventi, il presidente dell'Associazione Franco Ruta, l'ex sindaco Antonello Buscema che ha ricordato l'impegno di Anna Maria Sammito, scomparsa prematuramente, mettendo in rilievo la necessità di superare incomprensioni e divisioni sul tema del cioccolato. "Serve coerenza - ha detto - perchè, parlando di un prodotto che si identifica con la città, serve unità di intenti da parte di tutti quegli artigiani che hanno intrapreso una attività commerciale sulla strada aperta da Franco Ruta".

Di "imprenditore illuminato ha parlato il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che ha ringraziato la Prefettura per avere derogato ai tempi necessari per la intitolazione, sottolineando l'opera svolta dall'Associazione Franco Ruta. Abbate ha messo in evidenza la ricchezza del tessuto artigianale della città grazie alle intuizioni di un uomo che ha dato lustro alla città.

Ha concluso la serie di interventi Pierpaolo Ruta, erede dell'attività del padre. Ha ricordato il difficile impegno necessario per continuare l'attività del genitore e le testimonianze di alcuni illustri amici di Franco Ruta, come il fotografo Ferdinando Scianna, il giornalista Davide Paolini, il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio.

Un lungo applauso ha salutato la scopertura della targa. E a conclusione della serata non poteva mancare la degustazione delle “liccumie”, dolci con la melanzana, che Franco Ruta, nel 1999, portò, insieme al cioccolato di Modica, al Maurizio Costanzo Show: il lancio, a livello nazionale, di un prodotto destinato a diventare mito.

FOTO: NINO SPARACINO