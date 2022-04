Palermo, alla Libreria "Tante Storie" si presenta il romanzo di Dario Levantino "Il cane di Falcone"

Giovedì 28 aprile, alle 17,30, alla Libtreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto, 27, a Palermo, si presenta il romanzo di Dario Levantino "Il cane di Falcone". Per "Chiacchere sul marciapiede", Giuseppe Castronovo, titolare della Libreria Tante Storie, dialogherà con l'autore.

“Il romanzo - scrive Gerardina Di Massa su "Eroica Fenice" - si legge tutto d’un fiato e narra la speciale amicizia che ha unito un cane randagio, di nome Uccio e il magistrato palermitano, Giovanni Falcone.

Un cucciolo orfano di madre viene raccolto e accudito da un uomo. Non si tratta di un uomo qualunque, ma di Giovanni Falcone, magistrato impegnato a contrastare la mafia nella Palermo insanguinata degli anni Ottanta. Uccio, più volte scampato alla morte, ha maturato un senso di giustizia che lo spinge a impegnarsi contro la malavita. Ma una notte, mentre si esercita ad affinare il suo latrato, da un palazzo lì vicino scende Giovanni Falcone, che lo accarezza e che, malgrado non possa portarlo a casa, lo accoglie amorevolmente nell’atrio del tribunale di Palermo, dove opera con il suo pool antimafia. Da quel momento, mentre si susseguono i tristi delitti di mafia, tra cane e padrone si instaura un’intensa amicizia…”.