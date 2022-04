Strada Catania - Ragusa, bando slitta di 20 giorni

Il bando pubblicato da ANAS lo scorso 30 marzo in Gazzetta Ufficiale con scadenza prevista per il 22 aprile 2022 entro le ore 12, finalizzato ai lavori del raddoppio della Ragusa- Catania, di cui è commissario straordinario il presidente della Regione Siciliana Musumeci, ha subito un rinvio di 20 giorni. La notizia, da fonte Anas, è stata confermata al comitato dopo alcuni “rumors” su rinvii più sostanziosi.

La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il 12 maggio 2022.