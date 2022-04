Pachino, allarme della sindaca: a Marzamemi movida senza regole

La sindaca di Pachino Carmela Petralito ha scritto al Prefetto di Siracusa per chiedere la convocazione urgente del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, perché vengano adottati provvedimenti adeguati in ordine alla gravissima situazione che si verifica nelle ore notturne nel borgo di Marzamemi. Allo stesso tempo la sindaca ha intanto impartito un atto di indirizzo per sospendere, a partire da venerdì prossimo, la diffusione della musica, di qualsiasi tipo, all’esterno degli esercizi pubblici, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico della frazione di Marzamemi. “Dobbiamo garantire la qualità della vita dei residenti e l’ordinato svolgimento degli operatori commerciali in regola - dichiara la sindaca Petralito - chiediamo di non essere lasciati soli in un’azione che mira a salvaguardare uno dei luoghi più belli dell’intera Europa”.