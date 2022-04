Covid, lieve calo dei contagi nel Ragusano: nessun nuovo decesso

Scendono leggermente i contagi al Covid nel Ragusano. E’ quanto si evince dal bollettino dell'Asp del 26 aprile. I positivi in totale sono 3.330: 3.285 si trovano in isolamento domiciliare, 45 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 536. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 18, Chiaramonte Gulfi 80, Comiso 191, Giarratana 122, Ispica 201, Modica 561, Monterosso 66, Pozzallo 276, Ragusa 1.153, Santa Croce 96, Scicli 175, Vittoria 346.