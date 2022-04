Messina, in casa una serra artigianale di cannabis: arrestato 38enne

Aveva allestito una serra artigianale in casa, corredata di tutti gli strumenti necessari per la coltivazione casalinga di cannabis.

Con questa accusa la polizia ha arrestato a Messina un 37enne Otto le piante di cannabis sequestrate, insieme a 1,550 kg di marijuana, circa 350 grammi di marijuana e quasi 3 grammi di hashish, in 24 barattoli custoditi in camera da letto, un bilancino di precisione, e ad 36.579 euro in banconote e monete di vario taglio. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa di convalida del gip