Calcio, il Modica torna in campo dopo la promozione in Eccellenza: c'è la gara di Coppa Italia

Archiviati per il momento i festeggiamenti per la conquista al fotofinish del campionato di Eccellenza con il successo di domenica sul campo del Mazzarrone, il Modica Calcio ha effettuato una leggera seduta di rifinitura in vista del return match dei quarti di finale di Coppa Italia che mercoledì pomeriggio alle 16,30 vedrà Genovese e compagni affrontare il Roccacquadolcese, formazione messinese che così come i rossoblù è fresca vincitrice del girone B e quindi con la promozione nel massimo campionato regionale già in tasca.

Una partita che si annuncia, dunque, come una festa congiunta tra due società e due squadre che hanno dimostrato il vero valore dello sport già nella gara di andata, dove l'undici di Giancarlo Betta è stato accolto con grande signorilità e il rispetto che rende ancora più bello il gioco del calcio che resta sempre un volano per fare aggregazione e soprattutto veicolare nel migliore dei modi i territori che si rappresentano.

Un'accoglienza che la dirigenza rossoblù, presieduta da Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, vorrà ricambiare alla formazione messinese che così come successo ai modicani a Rocca di Caprileone, dovrà sentirsi come ospite graditissimo come è giusto che sia in una competizione sportiva.

Poi sarà partita vera, con la semifinale della competizione da conquistare. Si parte dallo 0 – 1 ottenuto dal Modica in trasferta con il gol di Gaspare Pellegrino (ancora lui), che fa pendere leggermente l'ago della bilancia in favore dei padroni di casa, ma il Roccacquadolcese è squadra temibile e cercherà di sovvertire il pronostico.

Il Modica sarà privo di Santo Carpinteri (infortunatosi nella gara con il Frigintini) e del bomber del girone D, Ebrima Kebbeh costretto ad uscire dal campo domenica a Mazzarrone dopo un fortuito scontro aereo con il compagno di squadra Agodirin. Kebbeh è rimasto in osservazione all'ospedale di Caltagirone per 24 ore prima di essere dimesso: tanta paura ma, per fortuna, nessuna conseguenza seria.

“Il Roccacquadolcese – spiega Giancarlo Betta – è una formazione quadrata in tutti i reparti con gente di categoria che proverà a ribaltare il risultato dell'andata. Conosco molto bene diversi giocatori della formazione messinese e sono convinto che quella della Roccacquadolcese sia l'organico più completo di tutta la categoria. Sia noi che loro giocheremo con la mente libera. Sarà una bella partita e credo anche combattuta con il risultato apertissimo, anche se noi partiamo da un piccolo vantaggio dovuto al successo in trasferta”.

Modica Calcio – Roccacquadolcese sarà diretta dal fischietto palermitano Ruggero Alessi con la collaborazione dell'acese Alessio Reitano e del collega di sezione Gianmarco Valenti.

Per l'occasione la dirigenza ha deciso l'ingresso libero allo stadio per poter dare maggior valore a una bella giornata di sport e accomunare le due squadre e le due società a un unico applauso per essere riuscite a riportare i due territori che rappresentano nel calcio che conta.

