Siracusa, domani carreggiata ristretta in via Tisia per lavori

Per l’esecuzione in sicurezza dei lavori di realizzazione del nuovo centro commerciale naturale “Tisia Pitia” a Siracusa, il settore Mobilità ha emesso apposita ordinanza di regolamentazione del traffico nell’area interessata. In particolare dalle 7 di giovedì 28 aprile alle 7 di giovedì 20 ottobre lungo via Tisia sono stati disposti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati.

Ad integrazione della comunicazione di ieri, si specifica meglio che i lavori saranno eseguiti a tratti e che pertanto il restringimento della carreggiata e l’interdizione alla sosta riguarderà solo le porzioni di via interessate ai lavori, garantendosi il traffico ininterrotto dei veicoli.