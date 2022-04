Ragusa, riaperti i servizi igienici al Giardino di Ibla dopo segnalazione di Comibleo

Sono stati riaperti i bagni pubblici al Giardino ibleo. Dopo le segnalazioni sollevate, nei giorni scorsi, da Comibleo, in concomitanza con il lungo weekend del 25 aprile, qualcosa si è mosso e i servizi igienici, anche per i maschi (mentre fino ai giorni scorsi erano stati aperti solo quelli femminili), risultano regolarmente funzionanti. “Una risposta che ci voleva – sottolineano dal comitato di componenti di residenti nella città antica di Ibla – ancora di più perché in questo periodo il numero dei turisti è cresciuto in maniera esorbitante ed è dunque opportuno farsi trovare pronti, con tutti i servizi necessari all’altezza della situazione. Ringraziamo dunque l’Amministrazione comunale e tutti quanti si sono adoperati per risolvere questo vulnus. Certo, è un peccato che si sia atteso così tanto però, intanto, guardiamo a quello che è avvenuto perché risulta alquanto inutile piangere sul latte versato. Ora speriamo che in futuro non si verifichino più disagi del genere. Certo, abbiamo dovuto attendere molto ma l’importante, secondo noi, era arrivare al punto”.