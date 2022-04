Il modicano Orazio Iacono nuovo amministratore delegato di Hera

Il modicano Orazio Iacono è stato nominato nuovo amministratore delegato di Hera. L’indicazione di Iacono è avvenuta dopo la consultazione tra il Sindaco di Bologna e i soci che aderiscono al patto di sindacato di Hera di primo livello e di secondo livello area bolognese.

Orazio Iacono, 54 anni, sposato con due figli, è nato a Modica. Laureato, con lode, in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Catania, successivamente ha conseguito anche ‘Executive Master in Business Administration” presso la Scuola di Management del Politecnico di Milano. Nel Gruppo Ferrovie dello Stato a partire dal 1° dicembre 1993, ha assunto incarichi di crescente responsabilità all’interno della Società RFI (gestore della rete), sino a divenirne, nel 2012, Direttore Commerciale e dopo aver seguito, tra gli altri, anche i progetti di sviluppo per l’attivazione dell’alta velocità ferroviaria.

Hera SpA (acronimo di Holding Energia Risorse Ambiente) è un'azienda multiservizi italiana, operante in 265 comuni della Città metropolitana di Bologna, delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Padova, Pesaro-Urbino, Ravenna, Rimini, Trieste, Teramo e in 6 comuni della provincia di Ancona, in 5 comuni della provincia di Pistoia, in 3 comuni della Città metropolitana di Firenze, in 1 comune della provincia di Udine, in un comune della Città metropolitana di Venezia e in un comune della provincia di Gorizia. Fornisce servizi energetici (gas, energia elettrica), idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) a circa 4 milioni di cittadini. Ha sede a Bologna ed è quotata nell'indice FTSE MIB della Borsa di Milano.