Siracusa, sequestrate dalla Polizia 19 dosi di crack

Continua l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti a Siracusa. Nella di martedì sono state sequestrate 19 dosi di crack, rinvenuti dagli agenti delle Volanti in via Santi Amato, nota “piazza di spaccio” Siracusana. Inoltre, nel corso dei controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle Volanti hanno denunciato per il reato di evasione un uomo di 42 anni, sottoposto agli arresti domiciliari ed assente al controllo di polizia