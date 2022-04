Rosolini dopo 3 anni torna a celebrare l'1 Maggio la festa della 'Croce Santa'

Torna a Rosolini la Festa della Croce Santa. Lo ha annunciato questo pomeriggio il sindaco Giovanni Spadola.

L'amministrazione comunale ha programmato tutto per la Festa dell'1 Maggio, una delle cerimonie religiose più sentite a Rosolini, avvalendosi della collaborazione di don Giorgio Parisi, parroco del Santissimo Crocifisso.

I fedeli potranno andare a piedi all'Eremo di Croce Santa oppure avvalersi del bus navetta, messo a disposizione dal sindaco e dagli assessori, che non avrà alcun costo per gli utenti.

Il servizio entrerà in funzione dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Il costo del pulmino sarà a carico del sindaco e della giunta".

"Recuperiamo una delle tradizioni più popolari di Rosolini - ha detto l'assessora al Turismo e. Spettacoli, Marinella Schifitto - dopo l'alluvione e due anni di pandemia. Ma anche per il prossimo 1 Maggio invito i fedeli alla prudenza".