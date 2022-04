Spacciava 'fumo' davanti a una scuola: preso a Castrovillari

Era stato notato mentre si aggirava, pur non essendo studente dell'istituto, nei pressi di una scuola superiore della città dove, per poi sporgersi dal cancello d'ingresso intrattenendosi a parlare con alcuni alunni che avevano raggiunto l'atrio esterno durante la ricreazione.

Un ventenne è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Castrovillari con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari, presenti in zona, hanno notato l'atteggiamento del giovane decidendo di effettuare un controllo. Al termine di una perquisizione personale, secondo quanto riferito, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di sei grammi di marijuana custoditi all'interni dello zaino che aveva addosso, alcuni dei quali già suddivisi in dosi. A seguito di una successiva perquisizione nell'abitazione del ventenne sono stati trovati altri 42 grammi di marijuana.