Progressisti: da tre tecnici proposte per un candidato presidente della Regione

Si riunirà venerdì 29 aprile alle 11,30 il tavolo tecnico incaricato di individuare il metodo e il percorso che porterà a scegliere la squadra e il candidato presidente della Regione espressione del campo progressista. A comporre il tavolo sono stati designati tre tecnici, rappresentanti delle forze politiche dell’area: si tratta di Simone Morgana (M5S), Alfredo Rizzo (Pd) e Sergio Lima (Cento Passi). L’incontro avrà luogo nella sede palermitana del Movimento 5 Stelle, in via Libertà 64/A.

Questi i profili dei tre tecnici. Il rappresentante M5S, Simone Morgana, è avvocato, 44 anni, componente dell'ufficio legale nazionale Fiab, dove ha ricoperto diversi incarichi a livello regionale e nazionale. Attualmente coordinatore regionale Fiab, esperto in politiche ambientali e della mobilità, in passato è stato eletto consigliere comunale per il M5S e poi capogruppo in consiglio comunale, già candidato a sindaco di Gela con il M5S.

L’esponente del Pd, Alfredo Rizzo, 63 anni, laureato in Giurisprudenza e master in Europea Financial Advising. consulente finanziario iscritto all'albo. Già Presidente commissione regionale per il congresso. In passato componente della direzione regionale Ds e della direzione regionale ed Assemblea nazionale del Pd.

In rappresentanza di Cento Passi Sergio Lima, classe 1978, palermitano, è il portavoce della presidenza della commissione antimafia dell’Ars. A partire dagli anni 90 ha ricoperto diversi incarichi politici ed elettivi. Già segretario regionale dei giovani di Rifondazione, segretario provinciale di SEL, componente più volte delle segreterie politiche regionali di partiti della sinistra.