Niente raccolta dei rifiuti da una settimana allo Zen di Palermo

Da una settimana non si raccoglie la spazzatura in alcune zone dello Zen 2 e nelle ultime notti si sono registrati diversi incendi di spazzatura.

Uno di questi grossi cumuli è stato dato alle fiamme in via Marchese Nicola Pensabene, la strada che porta alla scuola Giovanni Falcone frequentata da tanti bimbi del quartiere.

A segnalare il fatto è il residente Salvatore Tranchina, militare di professione ed istruttore di boxe per ragazzi nel tempo libero. "Qualcuno ha dato alle fiamme alcuni cumuli di rifiuti che si erano ammassati in via Marchese Nicola Pensabene. - dice - Il problema è che questa strada porta alla scuola Giovanni Falcone, quindi è molto frequentata da genitori e ragazzi della zona. Gli incendi dolosi espongono la popolazione a possibili problemi di salute.Qui c'è un abbandono totale".