Catania, la giunta proroga di due mesi concessioni suolo pubblico

La Giunta comunale di Catania ha autorizzato una proroga per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico in tutto il territorio cittadino fino al 30 Giugno 2022. La decisione scaturisce dalla decisione unanime del consiglio comunale di prorogare i termini per l'approvazione del regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per ristoro all'aperto e per Dehors, nella quale, fra l'altro, si propone l'ampliamento dei limiti della zona di rilevanza storico-ambientale verso altre zone della città, il rinnovo o il nuovo rilascio del suolo pubblico anche per l'anno 2022. "Tenuto conto della crisi economica che gli operatori del settore della ristorazione subiscono - ha spiegato il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi - abbiamo ritenuto di soprassedere temporaneamente alle ragioni di urgenza che avevamo dato all'approvazione della delibera consiliare di portata storica come le occupazioni di suolo pubblico, prorogando di due mesi il termine di rinnovo e dare il tempo necessario al consiglio di approfondire ed eventualmente modificare, l'atto regolamentare che punta a una razionalizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi commerciali, che a Catania non è mai stata pienamente realizzata"