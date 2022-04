Sbarco di 218 migranti a Crotone, 2 bambini nati durante la traversata

Ci sono anche due bambini nati durante la traversata verso l'Italia tra le 218 persone sbarcate nella serata al porto di Crotone dopo che l'imbarcazione sulla quale erano a bordo è stata intercettata da una unità navale della Guardia di Finanza al largo delle coste calabresi.

Si tratta di profughi di nazionalità siriana e libanese: in gran parte sono nuclei familiari con bambini molto piccoli.

Tra loro ci sono 116 minori e 26 donne, mentre cinque sono i neonati.

Due donne dopo lo sbarco hanno riferito ai soccorritori di aver partorito durante la traversata, per questo sono state trasferite con i loro piccoli all'ospedale della città.

Dalle prime testimonianze pare che i profughi, giunti a bordo di uno yacht di 16 metri, siano partiti dallo coste di Tripoli.

Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone. L'attività di accoglienza è stata gestita dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza. Al porto presente anche il Suem 118 per i controlli sanitari.

I profughi sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dalla Croce Rossa Italiana; nella struttura dovranno essere sottoposti a tampone e resteranno in quarantena come da disposizioni della normativa anti covid.