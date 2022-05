1° Maggio, il presidente dell'Anci: "La strage di Portella senza verità"

"La strage di Portella fu il primo esempio di strategia della tensione in Italia e rappresentò il tentativo da parte del sistema politico-criminale-mafioso di destabilizzare la nostra democrazia.

Oggi a distanza di 75 anni di distanza da quell'eccidio mancano ancora una verità storica e giuridica".

Lo afferma il sindaco di Palermo e presidente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando in occasione del 75° anniversario della strage di Portella della Ginestra. "Un vuoto - sottolinea Orlando - che mortifica i diritti per la cui difesa, come fecero i rappresentanti dei braccianti, i dirigenti sindacali e gli esponenti della sinistra che a Portella festeggiavano il Primo maggio, dobbiamo continuare a lottare: i diritti previsti dalla Carta Costituzionale tra questi il diritto al lavoro sancito dalla nostra Costituzione e soprattutto il diritto alla pace, oggi purtroppo mortificato da una guerra assurda".