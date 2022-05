Getta la marijuana da una finestra di casa: 23 enne denunciato a Lentini

Continua incessante l’azione di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti che vede impegnati quotidianamente gli agenti in tutta la Provincia e che anche ieri ha dato i suoi risultanti.

I poliziotti del Commissariato di Lentini hanno denunciato un giovane di 23 anni che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un bilancino di precisione e di 42 dosi di marijuana, confezionate in involucri di carta stagnola.

Il giovane, alla vista degli operatori, cercava di disfarsi dello stupefacente gettando il sacchetto dalla finestra della sua camera sul tetto di un’abitazione adiacente, tuttavia i poliziotti riuscivano a recuperare lo stupefacente che è stato posto sotto sequestro.