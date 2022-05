Pachino nell'immondizia, sacchi neri con rifiuti disseminati nelle strade

Pachino invasa dai sacchi neri che contengono rifiuti. Sono negli angoli delle strade e gli operatori ecologici non li raccolgono. Lo denuncia il cittadino attivo Joseph Nardone, attraverso i suoi canali social. A volte, come mostra la foto, la spazzatura, impedisce ai soggetti con disabilità di non potere circolare sui marciapiedi. A Pachino in pieno caos amministrativo e senza le dovute competenze, tutto può accadere. Nel Piano rifiuti era previsto che sacchi neri venissero portati al Centro comunale di raccolto, per essere sostituiti con quelli trasparenti per la differenziata. Fatti che non hanno avuto seguito, così gli operatori della Dusty non sono tenuti a raccogliere i sacchi neri e la città affoga nell'immondizia.