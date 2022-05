Movida violenta, la polizia presidia Marzamemi ma la borgata è deserta

Blindati e camionette della polizia nel week end a Marzamemi dopo le risse avvenute nella notte tra il 24 e 25 aprile. Gli agenti arrivati nel borgo di Pachino, non hanno lavorato più del dovuto, anche per la scarsa affluenza di persone per questo 1° Maggio, con cielo plumbeo e qualche spruzzata di pioggia. Nessun atto di teppismo, nè persone che hanno molestato i forestieri per colpa dell'alcol. La tanto attesa folla del 25 aprile non c'è stata, ma la presenza della polizia, è stata un deterrente per i malintenzionati, abituati a creare il caos a Marzamemi. Il test antiteppismo e contro ogni forza di violenza ha bisogno di altri test.